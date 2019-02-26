تركي آل الشيخ يقرر إدخال تقنية “الفار” للبطولة العربية

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة السعودي تركي آل الشيخ، اعتماد تقنية “الفيديو” المساعدة للحكام، المعروفة اختصارا بـ”الفار”، في الأدوار النهائية لمنافسات البطولة العربية للأندية “كأس زايد”، وذلك انطلاقا من دور نصف النهائي.

وأكد بلاغ للاتحاد العربي، اليوم الثلاثاء، أن رجاء الله السلمي، رئيس الاتحاد وقع اتفاقية مع “كروسينغ”، المدير العام لشركة ” HAWK -EYE” المتخصصة في التكنولوجيا الرياضية، وذلك من أجل اتسخدام تقنية الفيديو في البطولة العربية.

وجاء في البلاغ نفسه، أن الاتحاد العربي يرمي من خلال هذه الخطوة إلى ” تطوير برنامج مسابقات البطولة العربية، وذلك تحت إشراف الرئيس تركي آل الشيخ، وسيتم تطبيع هذه التقنية في مباراة نصف النهائي التي ستنطلق غدا”.

وستعرف مباراتي نصف النهائي، التي ستعرف تطبيق هذه التقنية، مواجهة النجم الساحلي التونسي للمريخ السوداني، والأهلي السعودي لمواطنه الهلال.