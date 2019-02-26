بعد المشكل العائلي مع أشقائه.. محمد الغاوي يحضر أغنية عن “الخاوة” ويصرح: هناك تطورات سارة

أعلن الفنان محمد الغاوي، اليوم الثلاثاء، أنه بصدد تحضير أغنية عن موضوع الأخوة، بعد المشكل، الذي اندلع بينه، وإخوته، منهم الفنان، عبد العالي الغاوي.

وعن وجود محاولات للصلح، صرح الغاوي، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24” أن هناك تطورات سارة في هذا المشكل العائلي، سيعلنها لجمهوره، الأسبوع المقبل.

الغاوي كشف إحدى المفاجآت، وهي الأغنية، التي يحضرها، وتعالج موضوع “الخاوة”، وتدعو إلى المحبة، والتآزر، كون “الخاوة حدها الدنيا”، حسب تعبيره.

وسبق أن خرج أشقاء محمد الغاوي، الذي يبلغ عددهم 6، في مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير، يكذبون تصريحه في برنامج “فاص آ فاص” على “شدى تي في”، حين قال فيه إنه اضطر إلى الاشتغال في التعليم لمساعدة والده في تربيتهم، كما اتهموه بسوء معاملته لهم.

محمد الغاوي رد على الفيديو آنذاك باتهام شقيقه، عبد العالي، بتحريض إخوته ضده.

وحاول بعض المشاهير الدخول على خط الخلاف بين الأشقاء للصلح بينهم، من بينهم الفنانة نجاة اعتابو والفنان حسن ديكوك.