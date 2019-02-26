لليوم الخامس على التوالي .. الاحتجاجات تستمر في الجزائر والطلاب والصحافيون ينضمون إلى الرافضين لـ”العهدة الخامسة” – صور

لليوم الخامس على التوالي، ومنذ اندلاع أول شرارة لها، يوم الخميس الماضي، لا تزال الاحتجاجات في الجارة الشرقية الجزائر متواصلة، رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات، من أجل ولاية خامسة على رأس هرم السلطة.

وفيما عرف، يوم أمس الاثنين، انضمام المحامين إلى الاحتجاجات الجزائرية، عبر وقوفهم في مظاهرات أمام محاكم البلاد، انضم إليها، اليوم الثلاثاء، الطلبة الغاضبون من النظام الجزائري، إذ خرجوا من الجامعات في عدد من المدن الجزائرية، للتعبير عن دعمهم للاحتجاجات، ورفضا لاستمرار بوتفليقة على رأس هرم سلطة البلاد.

وفيما كشفت الاحتجاجات، التي عرفتها الجزائر، التعتيم الذي يقابل به الإعلام العمومي المظاهرات الشعبية، شهدت الجزائر، على مدى الأيام القليلة الماضية، استقالات في مؤسسات إعلامية عمومية رفضا لسياسة إقصاء المسيرات كتعابير اجتماعية، وسياسية من التغطية الإعلامية العمومية.

ووصل حجم الغضب وسط المؤسسات الإعلامية العمومية الجزائرية، اليوم، إلى مستوى آخر، إذ خرج، لأول مرة، في تاريخ البلاد صحافيو الإذاعة الوطنية، والتلفزة، في وقفة احتجاجية ضد التضييق الإعلامي، بسبب العهدة الخامسة.