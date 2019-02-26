انت الان تتابع تفاصيل خبر البشير يجري تعديلات واسعة في قيادات الجيش والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 07:09 مساءً - أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، تعديلات واسعة في صفوف قيادات الجيش والقوات المسلحة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع فقد عين البشير الفريق أول عصام حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، والفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئيساً للأركان المشتركة، والفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائباً لرئيس الأركان.

وتمت ترقية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيساً لأركان القوات الجوية.

وشملت التعديلات أيضاً تعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق ركن عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية.

وكذلك تعيين الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، والفريق ركن مصطفى محمد مصطفى رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان البشير حالة الطوارىء لمدة عام، وتعيين حكومة جديدة، وتعيين حكام جدد للولايات كلهم من العسكريين، في ظل احتجاجات شعبية متواصلة.