شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على إنشاء مكاتب جديدة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد همام، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، علي عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشأن إضافة بعض الخدمات لمكاتب البريد وإنشاء مكاتب أخرى.

وتشمل الموافقات، إضافة خدمات البريد السريع إلي مكاتب بريد قري مركز المراغة بمحافظة سوهاج، بناء علي الاقتراح المقدم من النائب همام العادلي، والذي أوضح أن بعض مكاتب البريد بمركز المراغة لا تقوم بخدمة البريد السريع لاسيما مكتب بني هلال، في ظل أهمية هذه الخدمة التي من شأنها الحد من استغلال شركات البريد الخاصة للمواطنين.

كما وافقت اللجنة، علي إنشاء مكتب بريد الفراسة بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، في ضوء الاقتراح المقدم من النائب زكريا حسان، لاسيما وأن المركز يبلغ تعداد سكانه أكثر من 15 ألف نسمة دون وجود لمكتب البريد في ظل الحاجة الماسة إليه والتي يعتمد عليها بشكل رئيسي أصحاب المعاشات وكبار السن ممن يصرفون الضمان الإجتماعي.

وفي شأن هذا الطلب، أكد ممثل هيئة البريد أنه تم إعداد معاينة بالفعل للموقع المزمع إنشاء مكتب البريد فيه، ومعروض حالياً علي لجنة التخطيط تمهيداً لاعتماده، وشهدت اللجنة أيضا الموافقة علي اقتراح النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية وروره التابعة لمركز بنها علي قطعه أرض أملاك دولة بجوار مجمع المدارس.