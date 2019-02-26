شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يطلق حملة "لا للمخدرات" لمواجهة الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب المصريين الأحرار بقطاع شرق الإسكندرية بالتعاون مع حي المنتزه أول، مبادرة "لا للمخدرات"، لمواجهة انتشار ظاهرة الإدمان بين الشباب بالمجتمع، برعاية محافظ الإسكندرية ورئيس الحزب.

وحضر أولي فعاليات الحملة مندوب عن وزارة الصحة ومندوب عن وزارة التضامن الاجتماعي، وحمدي عبد العليم رئيس حي منتزه أول، وأحمد علي حسن أمين الحزب لقطاع شرق الإسكندرية.

كما شهد الانطلاق المهندسة وفاء على سكرتير عام الحى، وأميرة عرفة مديرة العلاقات العامة لحي المنتزه أول، والدكتورة رحاب السيد متخصصه علاج الإدمان وعددا من المتعافين.

وتهدف المبادرة إلى توحيد الجهود للإسهام فى الحد من انتشار ظاهرة الإدمان بكل أنواعه من أجل استقرار الأمن القومي؛ وعرض بعض المتعافين قصص كفاحهم مع الإدمان والتعافى منه.