شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توصى بتشكل لجنة لبحث تطوير القناطر الخيرية سياحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تنسيقية تضم محافظة القليوبية ووزرات الأثار والسياحة والأثار، بالإضافة إلي ممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة، لإعداد تقرير حول تطوير منطقة القناطر الخيرية علي أن توافي اللجنة بتقريرها خلال شهر.

جاء ذلك بناء علي اقتراح النائب عادل منصور عامر، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، بشأن مخاطبة الجهات المعنية في شأن صيانة الأماكن السياحية بالمدينة، مثل محلج القطن القديم وكورنيش النيل بالقناطر والجناين وكوبري محمد علي بالإضافة إلي كثير من المزارات السياحية بالمدينة لاسيما وأنها تعاني الأهمال الشديد، مضيفاً : سوف تكون مصدراً جيداً للسياحة الداخلية والخارجية بعد إصلاحها.

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كما وافقت اللجنة علي طلب النائب عادل منصور، بشأن إنشاء مجلس أمناء برئاسة المحافظ وعضوية جهات الولاية بالإضافة إلي ممثلي البرلمان لبحث الملف ووضع توقيتات لتطوير المنطقة بالكامل.

من جانبه قال ممثل وزارة الاثار، إن محافظة القليوبية تضم 10 أثار تقع تحت سئولية الوزارة أما الحدائق والشوارع تقع تحت مسئولية المحليات، مشيراً إلي أن هناك أعمال صيانة مستمرة من جانب وزارة الأثار بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية فيما يتعلق بقناطر محمد على، فيما أشار ممثل هيئة التنمية السياحية، إلي أن هناك مخطط متكامل لتطوير المنطقة أعدته وزارة السياحة، وتم عرضها علي الجهات المعنية.