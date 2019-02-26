تكتل لبنان القوي: مصرون على اي مبادرة توصلنا الى نتيجة بملف النازحين

اشار رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان الى انه "لا لزوم للتذكير بأولوية ملف النازحين بالنسبة الينا، ومصرون على اي عمل ومبادرة توصلنا الى نتيجة، فالعملية تتعلق بسيادة لبنان والقوانين اللبنانية والمصلحة الوطنية ولا نتفق مع كل سياسة تتعارض مع هذا المسعى".

ولفت كنعان بعد اجتماع التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل، الى انه "صدر قرار عن الحكومة البريطانية باعتبار "حزب الله" ارهابياً، وهذا القرار لا يعنينا كلبنان بل يعني بريطانيا، وكتكتل نعتبر "حزب الله" احد مكونات الحكومة والمجلس النيابي، ونعتبر ان القرار لا يعنينا بمصلحتنا كلبنانيين وعملنا المشترك".

وشدد على ان الملفات البنيوية التي تسهم باصلاح بنيوي تساعد على شطف الدرج من فوق كملفي التوظيف والحسابات المالية. واشار الى انه "وضعنا برنامجاً سيعلن عنه لأولوياتنا الوزارية والاسبوع المقبل سيكون لنا برنامج لأولوياتنا النيابية الاصلاحية".