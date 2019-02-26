نفى عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد كبارة، أن يكون قد اتّخذ قرار الاستقالة من مقعده النيابي، موضحًا "أنّه لم يتّخذ هذا القرار بعد". وأكّد "أنّه لا يمكنه اتخاذ هكذا قرار دون الرجوع إلى قاعدته الشعبية وإلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "أوّلًا أنا عضو في "كتلة المستقبل" النيابية، وقرار كقرار الاستقالة من المجلس النيابي لا آخذه إلّا بعد موافقة الحريري عليه، من ثمّ بيني وبين الناس علاقة متجذّرة عمرها 30 سنة ولا يمكنني بالتالي أن أستقيل دون مشاورتهم".
وركّز كبارة على أنّ "لا شيء محسوم بعد. أنا على تواصل دائم مع أهلي في طرابلس، وفي النهاية أيّ قرار أتّخذه لا بدّ أن يكون متوافقًا مع إرادة الناس ورأي الحريري".
كانت هذه تفاصيل خبر كبارة: لم أقرر الاستقالة بعد وهكذا خطوة لا بد أن تتوافق مع إرادة الناس ورأي الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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