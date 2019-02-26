إنفجار رمانة يدوية قرب شاحنة في الريحانية ببنين اقتصرت اضرارها على الماديات

افادت معلومات صحافية عن "دوي إنفجار بالقرب من شاحنة نوع "مرسيدس إكترس" كانت مركونة قرب أحد المنازل في حي الريحانية في بلدة ببنين، واقتصرت اضرارها على الماديات".

وعلى الاثر حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية وفرضت طوقا أمنيا في المكان وبوشرت التحقيقات، حيث تبين ان الانفجار ناتج عن رمانة يدوية.