مكتب وزير الشؤون الاجتماعية: انطوني نشار مدير مكتب قيومجيان

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في بيان أن "أحد المواقع الاكترونية نشرت خبرا مغلوطا بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية من دون أن يتكلف التأكد من صحته أو حتى يتابع البيانات التي تصدر عن الوزارة، لذا يهمنا التأكيد أن مدير مكتب الوزير قيومجيان منذ تسلمه مهامه هو المحامي أنطوني نشار وليس شقيقة الامينة العامة لحزب "القوات اللبنانية" شنتال سركيس".

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