تصادم بين 3 مركبات على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت والأضرار مادية

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"تصادم بين 3 مركبات على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت"، موضحةً أنّ "الأضرار مادية وتمّت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا".

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