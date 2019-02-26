أبو كسم للنشرة: سنتابع مع الأجهزة الأمنية موضوع الحركة المناهضة للكنيسة

أوضح مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم أن "المرصد الاعلامي في المركز تابع منذ أربعة أشهر حركة مناهضة للكنيسة تشوّه صورة الله وصورة العقيدة المسيحية"، لافتاً إلى ان "هذه الحركة أساسها بدع تقوم بتنفيذ أفلام وكتب مشوّهة للدين المسيحي وحاولت التعاون مع مراكز ترجمة في لبنان لدبلجة الأفلام ونشرها عبر اليوتيوب ومن ثمّ ضخّها في المجتمع اللبناني".

وفي حديث مع "النشرة"، أشار أبو كسم إلى "أننا حوّلنا المعلومات التي كانت لدينا للمديرية العامة للأمن العام اللبناني، وبعد التحقيقات تأكدت المديرية من صحة وجود هذه الجمعية وصحة عملها المناهض للكنيسة، وأصدرت اليوم بياناً حذّرت فيه من التعاطي مع الجمعية المذكورة".

وأكّد أبو كسم أن "لهذا الموضوع صلة وسنتابع مع الأجهزة الأمنية هذا الموضوع"، موجهاً التحية لـ"الأمن العام بشخص اللواء عباس ابراهيم ومكتب الإعلام الذي يعمل دائماً على المحافظة على صيغة لبنان والعيش المشترك وحرية المعتقد".