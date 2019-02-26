وزير البيئة دعا الجمعيات البيئية واتحادات البلديات الى ورشة عمل

وجه وزير البيئة فادي جريصاتي دعوة الى الجمعيات البيئية واتحادات البلديات وذلك في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:"اذا بتفرزوا من المصدر، انتو مدعوين على ورشة عمل، السبت 2 آذار المقبل من الساعة 9 للساعة 12 ظهرا في وزارة البيئة. تسجيل الحضور يوميا بين الساعة 8:30 والساعة 3:00 من بعد الظهر على الرقم: 01 976555 Ext 422 و 432".

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