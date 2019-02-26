رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ينتقد "المشكلات غير المحلولة" حول بريكست

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول انتقد الغموض والمشكلات غير المحلولة بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" والتجارة العالمية".

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