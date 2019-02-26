محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء، المناطق المخصصة للمواطنين من ذوي الإعاقة داخل الديوان العام للمحافظة ومكتبة مصر العامة وحي شرق المنصورة.

وافتتح محافظ الدقهلية، معرض المشغولات اليدوية، الخاصة بالمواطنين من ذوي الإعاقة من الصم والبكم، ومعرض كتب غير المبصرين، والمكتوبة بطريقة "برايل".

وأعربت مايا مرسي، عن سعادتها بالتعاون بين محافظة الدقهلية والمجلس القومي للمرأة، مشيدة بجهود المحافظة في المجالات المتعلقة بالمرأة وذوي القدرات الخاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مايا مرسي تشيد بجهود محافظة الدقهلية في قضايا المرأة والمعاقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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