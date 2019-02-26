الخارجية الإيرانية: روحاني لم يقبل استقالة ظريف

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس حسن روحاني لم يقبل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف لتنفي ما ورد في تقارير لوسائل الإعلام.

وقل المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي "كل التفسيرات والتحليلات المتعلقة بأسباب استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بخلاف ما ذكره على حسابه على انستجرام، غير دقيقة وكما قال مدير مكتب الرئيس الإيراني اليوم فإن الاستقالة لم تُقبل"، بحسب وكالة فارس للأنباء.