بوتفليقة سيقدم طلباً رسمياً لولاية خامسة في 3 مارس المقبل

قال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الجزائري سيقدم طلباً رسمياً للترشح لولاية جديدة في الثالث من مارس.

وقال عبد المالك سلال أمام حشد في تصريحات تلفزيونية إن من حق بوتفليقة الترشح.