الهند تسقط طائرة مسيرة على الحدود مع باكستان

أسقط سلاح الجو الهندي طائرة مسيرة قرب الحدود مع باكستان، اليوم الثلاثاء، وفق مصادر في الشرطة، وذلك بعد ساعات على إعلان نيودلهي أن طائراتها قصفت معسكر تدريب لمسلحين متمركزين على أراضي جارتها.

وعثر قرويون على بقايا "آلية جوية مسيرة"، على مسافة غير بعيد عن الحدود الباكستانية في ولاية غوجارات (غرب)، وفق ما ذكرت مصادر من الشرطة.

وقال مسؤول كبير في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته "أسقطت القوات المسلحة آلية جوية مسيرة ونقوم بالتحقيق في المسألة".

وأضاف بأن الخبراء سيحققون فيما إذا كانت الطائرة المسيرة جاءت من باكستان. وكثيراً ما يعلن الخصمان اللذان يمتلكان السلاح النووي إسقاط طائرات تجسس دخلت أجواءهما.

وقال الشرطي إن القرويين في منطقة كوتش الصحراوية النائية، سمعوا "دوياً" في ساعة مبكرة الثلاثاء.

ولم يقدم مزيداً من التفاصيل "لمخاوف أمنية".

وتأتي الحادثة عقب إعلان الهند أنها شنت صباح اليوم "ضربة وقائية" على معسكر تدريب لـ"جماعة متشددة" أدت إلى مقتل "عدد كبير جدا" من مسلحي الجماعة التي تبنت هجوماً انتحارياً قتل فيه حوالى أربعين من أفراد القوات الخاصة الهندية.

ورفضت باكستان التصريحات وقالت إنها طائراتها تصدت للطائرات الهندية التي أسقطت "شحنات" لدى العودة أدراجها. ولم توضح ما الذي تعنيه بـ"شحنات".