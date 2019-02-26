- 1/2
- 2/2
تداولت وسائل إعلامية، صورًا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو يدخن سيجارة أثناء استراحته في رحلة الذهاب إلى فيتنام، لأجل حضور قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
والتقطت عدسة مصور ياباني، زعيم كوريا الشمالية، وهو يشعل سيجارته بعود ثقاب خلال استراحة بجنوب الصين، يوم الثلاثاء، عند الساعة الثانية والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي.
وفي ختام رحلة طويلة، اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، المدينةالفيتنامية الحدودية مع الصين، ثم غادرها على متن سيارة نقلته إلى العاصمة هانوي، حيث ستجري القمّة.
وظهرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جو يونج، وهي تمد قدرا من الماء إلى كيم حتى يضع فيه عقب السيجارة على الأرجح، بينما شوهد ديبلوماسيان كبيران في كوريا الشمالية وهما يتحدثان إلى كيم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى
ويعقد ترامب وكيم قمتهما في هانوي، يومي الأربعاء والخميس، بعد ثمانية أشهر من انعقاد قمة تاريخية في سنغافورة لأجل نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية لكن المباحثات بين الطرفين ما زالت تواجه عدة عقبات بحسب مراقبين.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يوقف قطاره من أجل سيجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.