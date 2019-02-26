وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البرلمان بتمكينهم من التصويت في 14 مارس بشأن تمديد مفاوضات البريكست، في حال رفضوا اتفاقها مجددًا أو احتمال الخروج من دون اتفاق.
وقالت ماي أمام مجلس العموم اليوم الثلاثاء إن التصويت الثاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم فيالـ12 من مارس. وإذا رفض البرلمان الصفقة المعدلة المقترحة كما حصل في يناير الماضي، فستتاح للنواب فرصة للتصويت على عدم الخروج من الاتحاد من دون صفقة، يوم 13 مارس.
وفي حال اعتمد البرلمان قرارا يستثني احتمال البريكست من
وحددت ماي نهاية يونيو 2019 كحد أقصى لأي تأجيل، مشددة على أنه يجب تكريس الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق والانسحاب في الوقت المناسب، أي 29 مارس.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد رفضت في السابق أي فكرة لإرجاء موعد البريكست.
كانت هذه تفاصيل خبر تيريزا ماي تعد نواب البرلمان بالتصويت على تأجيل البريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.