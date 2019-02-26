تلفزيون فلسطين يحصد الجائزة الأولى في الإنتاج التلفزيوني العربي

تلفزيون فلسطين

وكالات

حصد تلفزيون فلسطين الجائزة الأولى في الإنتاج التلفزيوني العربي الخاص بقضايا البيئة، عن الفيلم الوثائقي القصير "مياه المخيم من التقلص إلى التلوث"، ضمن منافسات الإنتاج العربي المشترك في

صيغته الثالثة تحت عنوان قضايا البيئة في الوطن العربي.

وذكرت لجنة التحكيم عقب مشاهدة وتقييم الفيلم في تونس، "إن هذا العمل كان

الأفضل من بين الأعمال المنافسة الأخرى، لما يتميز به من أهمية الطرح وأحكام المعالجة التحريرية والفنية".

يشار إلى أن الفيلم الوثائقي القصير "مياه المخيم من التقلص إلى التلوث" من إخراج عزمي بنات وتصوير إسماعيل البس. وفق الوكالة الرسمية "وفا"