حسن روحاني يرفض استقالة وزير الخارجية الإيراني

وكالات

رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، التي أعلن عنها، أمس الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، لم يوافق على استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كما أعلن مكتب رئاسة الجمهورية.

وأكد قاسمي أن كل التفسيرات والتحليلات حول أسباب استقالة ظريف غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة، وفقا لرويترز نقلا عن وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال ظريف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكرا جزيلا لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ67 شهرا الماضية،

أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لـ"سبوتنيك"، إن المسئولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة ظريف.

وأشار المسئول الإيراني إلى أن ظريف أعلن عن الاستقالة عبر حسابه على "إنستجرام"، وما زالت أسباب الاستقالة مجهولة حتى الآن.