منظمة الإسكوا: سندعم لبنان من خلال خدمات واستشارات اقتصادية واجتماعية

وكالات:

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، أن المنظمة ستعمل على التعاون ومد يد العون إلى لبنان لتقديم الخدمات والاستشارات في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، لما لهما من أهمية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان.

وقالت الأمينة التنفيذية للأسكوا، في تصريح لها عقب لقاء أجرته ظهر اليوم مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: "نحن

على يقين أنه يجب العمل على تشجيع البيئة الاقتصادية في لبنان لتكون جاذبة للاستثمارات الخارجية التي يتوقع الحصول عليها، مشيرة إلى أهمية العمل على خلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دخل الأسرة اللبنانية وهو الأمر الذي تمتلك الإسكوا مجموعة من المشاريع بشأنه، فضلا عن الشأن البيئي خاصة التعاون مع مصلحة مياه نهر الليطاني لتحسينالمياه في هذا النهر من ناحية التلوث والجفاف الذي يعاني منه".وأشارت إلى وجود مسائل اقتصادية عديدة تأتي في إطار محور الاقتصاد الكلي للبنان الذي يهدف إلى تحسين الناتج القومي للبلاد وإقرار تشريعات يحتاجها واتخاذ قرارات وتعديلات لقرارات وزارية وخلق بيئة مشاريع تنموية للبنان، خاصة المشاريع الاستثمارية التي ستشمل قطاعات الطاقة والبنى التحتية.وشددت على أهمية تعزيز وضع المرأة اقتصاديا واجتماعيا في لبنان، مشيدة في هذا الصدد بوجود 4 وزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة، ومعربة عن تطلعها إلى المزيد من مشاركة المرأة في مجال صنع القرار.