عمر البشير يجري تعديلات واسعة في قيادة الجيش بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ

أصدر الرئيس السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمر البشير، الثلاثاء، مراسيم وقرارات جمهورية بتعديلات واسعة في قيادة الجيش.



ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان البشير حالة الطوارىء لمدة عام، وتعيين حكومة جديدة، وتعيين حكام جدد للولايات كلهم من العسكريين، في ظل احتجاجات شعبية متواصلة.



وقال الجيش السوداني، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن هذه التعديلات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام.



وتم تعيين الفريق ركن، عصام الدين مبارك حبيب الله، وزيرا للدولة بالدفاع، وتعيين الفريق أول ركن، كمال عبد المعروف الماحي بشير، رئيسا للأركان المشتركة، والفريق أول ركن، هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، نائبا لرئيس الأركان.



وتمت ترقية الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة، وتعيين الفريق طيار ركن، صلاح عبد الخالق سعيد، رئيسا لأركان القوات الجوية.



وشملت التعديلات أيضا، تعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين، رئيسا لأركان القوات البرية، والفريق ركن، عبد الله المطري الفرضي، رئيسا لأركان القوات البحرية.



وكذلك تعيين الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، والفريق ركن مصطفى محمد مصطفى رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.