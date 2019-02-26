كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني يرفض استقالة ظريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان نواب بارزون في البرلمان الإيراني طالبوا روحاني برفض استقالة ظريف.

وجاء إعلان ظريف على صفحته الخاصة في موقع انستغرام قائلا: "أعتذر لكم عن أي تقصير و قصور بدر مني خلال مدة خدمتي، وأشكر الشعب الإيراني والمسؤولين".

وفي وقت لاحق قال ظريف في حوار نشره موقع جريدة "إنتخاب" الإصلاحية إنه بعد نشر صور المقابلة بين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد في طهران دون حضوره "لم يعد هناك أدنى احترام لوجوده في منصب وزير الخارجية".