كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قلق روسيا وإيران بشان الهجوم التركي الجديد في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لما أعلنته "صوت آمريكا "، فأنه مع توسع وجود القوات العسكرية التركية في سوريا المجاورة ، يعتقد المحللون أن روسيا وإيران ، من بين آخرين ، يشعرون بالقلق من أن تقوم تركيا بتوسيع سيطرتها على الأراضي السورية من خلال عملية عسكرية.

كما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي عكار أن جميع الاستعدادات العسكرية مكتملة ، و إن القوات تنتظر أوامر الرئيس رجب طيب أردوغان ببدء العملية. حيث يبدو أن إعلان الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر أنه سيسحب قوات الولايات المتحدة من سوريا قد فتح الطريق أمام الهجوم التركي.

ولكن مع إعلان ترامب يوم الجمعة أن 200 جندي على الأقل سيبقون في سوريا ، فإن خطة تركيا للتدخل في سوريا لاستهداف القوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة من وحدات حماية الشعب تتعرض للتهديد.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب هي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني وهي جماعة مسلحة تناضل من أجل الحكم الذاتي الكردي داخل تركيا لأكثر من ثلاثة عقود.

وقد امتنع أردوغان عن انتقاد قرار ترامب الأخير بالإبقاء على بعض القوات في سوريا ، وقال يوم الأحد إن لديه علاقة إيجابية مع نظيره الأمريكي. كما أعلن أردوغان إن الاثنين سيجتمعان وجها لوجه في أبريل.

وحذرت انقرة من عدم مهاجمة ترامب مباشرة ، رغم العلاقات الثنائية المتوترة حول عدد لا يحصى من القضايا ، بدلا من إلقاء اللوم على الوزراء والمستشارين. وتأتي إعادة توجيه تركيا المحتملة نحو الولايات المتحدة عندما تجد نفسها على خلاف متزايد مع إيران وروسيا.

"تركيا هي بالتأكيد أكبر الخاسرين في سوريا" ، هذا ما قاله سينغيز أكتر أستاذ العلوم السياسية ، لصوت أمريكا.

كما فشل الرئيس التركي في بيع خطته لمن يطلق عليه منطقة آمنة في سوريا إلى نظيريه الإيراني والروسي في قمة 14 فبراير في منتجع سوتشي الروسي ، على الرغم من العمل الوثيق لإنهاء الحرب الأهلية مع طهران وموسكو ، داعمين لحكومة دمشق.

وقالت بثينة شعبان ، كبيرة مستشاري الرئيس السوري بشار الأسد: "تركيا لديها طموح جديد لاحتلال أرض الآخرين".

ويقول أولجن إن موقف تركيا المعزول على نحو متزايد بشأن سوريا سوف يتطلب من أنقرة أن تتوخى الحذر في خططها للمناطق الآمنة.