سلاح الجو الهندي يُسقط طائرة دون طيار قرب الحدود مع باكستان

أسقط سلاح الجو الهندي طائرة دون قرب الحدود مع باكستان اليوم الثلاثاء، وفق مصادر في الشرطة، بعد ساعات من إعلان نيودلهي قصف طائراتها لمعسكر تدريب مسلحين على أراضي جارتها.

وعثر قرويون على بقايا "آلية جوية"، على مسافة غير بعيد عن الحدود الباكستانية في ولاية غوجارات غرب البلاد، وفق ما ذكرت مصادر من الشرطة.

وقال مسؤول كبير في الشرطة: "أسقطت القوات المسلحة آلية جوية دون طيار ونحقق في المسألة".

وأضاف أن الخبراء سيحققون في ما كانت الطائرة قدمت من باكستان. وكثيراً ما يعلن الخصمان اللذان يمتلكان السلاح النووي، إسقاط طائرات تجسس في أجوائهما.

وأكد الشرطي، أن القرويين في منطقة كوتش الصحراوية النائية، سمعوا "دوياً" في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.

ولم يقدم مزيداً من التفاصيل "لمخاوف أمنية".

وتأتي الحادثة بعد إعلان الهند أنها شنت صباح اليوم الثلاثاء، "ضربة وقائية" ضد معسكر تدريب لـ"جيش محمد" أدت إلى مقتل "عدد كبير جداً" من مسلحي الجماعة التي تبنت هجوماً انتحارياً قتل فيه حوالى 40 من أفراد القوات الخاصة الهندية.

ورفضت باكستان التصريحات وقالت، إنها طائراتها تصدت للطائرات الهندية التي أسقطت "شحنات" لدى العودة أدراجها. ولم توضح ما الذي تعنيه بـ"شحنات".