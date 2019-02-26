كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تجهض هجومين من المعارضة ضد ثكنات الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت القوات الفنزويلية فى تحييد محاولة للاعتداء من قبل معارضين على اثنين من الثكنات العسكرية لجيش البلاد.

وقال الحزب الاشتراكى الحاكم فى فنزويلا، إنّ المهاجمين لم ينجحوا ولن يستطيعوا العبور نحو الثكنات، كما اتهم أعضاء من الحزب اليمينى المعارض بتدبير محاولة هجوم ضد كتيبة مشاة اللواء بيدرو، فى بويرتو لاكروث.

وبدأت الإدارة الأمريكية برئاسة فى إرسال المساعدات إلى فنزويلا، بناءً على طلب زعيم المعارضة خوان جوايدو، رغم اتهام فنزويلا بإعدادهم لمحاولة انقلاب وإدخال قوات أجنبية للتدخل فى البلاد، وقامت بإغلاق الحدود مع كولومبيا.