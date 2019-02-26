كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الإيراني لدى بريطانيا يوجه دعوة بخصوص استقالة ظريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، لعدم نشر وتناقل أخبار تخص استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من مصادر مجهولة.

وأكد السفير على أن متابعة الأخبار حول هذا الموضوع يجب أن تكون عن طريق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقط.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قدم استقالته من منصبه عبر صفحته على "إنستجرام".

وكتب ظريف: "أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية… أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين".

ونقلت وكالة "فارس" الرسمية، عن مصدر مطلع في الخارجية قوله، إن سبب استقالة ظريف هو عدم التنسيق معه في مكتب الرئيس روحاني بشأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران يوم أمس الاثنين.

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لـ"سبوتنيك"، إن المسؤولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة ظريف.