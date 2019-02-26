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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتفليقة يقدم طلباً رسمياً للترشح لولاية جديدة رغم الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 04:42 معبد العزيز بوتفليقة
وكالات
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قال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الجزائري سيقدم طلباً رسمياً للترشح لولاية جديدة في 3 مارس، رغم احتجاجات على هذه الخطوة.
وقال عبد المالك سلال أمام حشد في تصريحات تلفزيونية، إن من حق بوتفليقة الترشح.
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