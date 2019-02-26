كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة: شراء " إس- 400" الروسي صفقة لا يمكن إلغاؤها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي ميفلوت جاسوس أوغلو اليوم الثلاثاء إن شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" صفقة مكتملة ،على الرغم من جهود واشنطن لإقناع تركيا بشراء نظام باتريوت الأمريكي بدلا من ذلك.

وعلي صعيد اخر، حذر مسئولون أمريكيون وحلف شمال الأطلسي أنقرة من أن النظام الروسي لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي والصاروخي التابع لحلف شمال الأطلسي وأن شراء نظام"إس-400" قد يعرض عملية شراء الطائرات المقاتلة من طراز"إف-35" لشركة لوكهيد مارتن كوربوريشن ، وربما يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليها.