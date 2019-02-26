كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلفان" عن رد وزير الخارجية المصري على أردوغان.. "صفعة" دبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الإساءات التى تتعرض لها مصر من تركيا، وذلك على لسان رجب طيب أردوغان.

وعن ذلك، قال "خلفان" في تصريحات له: "سمعت بالأمس حديث أردوغان وهو يشتم في مصر ورئيسها، وسمعت رد وزير الخارجية المصري حين قال لن ننزلق في الرد إلى مستوى أردوغان".

وأضاف: "كانت صفعة دبلوماسية قوية لأردوغان، لكن الكارثة أن أردوغان فاقد الإحساس والشعور والإدراك السياسي".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد رد على الإساءات التى تتعرض لها مصر من تركيا على لسان رجب طيب أردوغان، قائلاً: "لن ننزلق إلى هذا المستوى، فهو مستوى أبتعد عن أنى أوصفه".