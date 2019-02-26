هدية خاصة من الشاف موحا للأمير هاري وزوجته

أهدى الشاف الشهير، موحا، أمس الاثنين، الأمير “هاري”، وزوجته وزرتين شخصيتين، خاصتين بالطبخ، وكتابين من تأليفه لوصفات الطبخ المغربي.

وزار الأمير “هاري”، والأميرة “ميغان ماركل” فيلا السفراء في الرباط، للتعرف على فن الطبخ المغربي التقليدي، من خلال عرض حضره أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعضاء في ثلاث جمعيات.

وتذوق الأميران مختلف المؤكولات المغربية التقليدية، منها “البريوات”، و”البسطيلة”، و”الحريرة”، و”البغرير”، قبل أن يقدم لهما الشاف موحا هديته.

وقال الشاف موحا عن النشاط: أنا “فخور جدا بزيارة الأمير وعقيلته”، خصوصا أنهما “من كبار المعجبين بالمطبخ المغربي”، مضيفا أن الأميرين أتيحت لهما الفرصة لتذوق هذه الأطباق، التي أعدها أطفال من مختلف الأعمار، والفئات الاجتماعية، الذين التأموا، من أجل غاية واحدة.

وناقش الأمير، والأميرة، اللذان كانا مرفوقين بالسفير البريطاني في الرباط، “توماس رايلي”، بشكل مقتضب، مع مسؤولي الجمعيات، الأنشطة، التي يشارك فيها الأطفال المتكفل بهم، بمن فيهم أطفال يتامى، وآخرون من ذوي التثلث الصبغي، وذوي الاحتياجات الخاصة، ويتعلق الأمر أساسا بمركز للا مريم، وجمعية “هدف”، ودار الأطفال في تمارة.

واستلم الأمير “هاري”، وزوجته لوحة من الأطفال المشاركين في النشاط.

وتعرف الأميران في رحلتهما للمغرب على تقاليد عديدة، منها وضع نقش بالحناء لـ”ميغان” في دار إيواء الفتيات في منطقة أسني نواحي مراكش، لأنها حامل.

واستقبل الملك محمد السادس، مساء أمس الاثنين، الأمير البريطاني، وزوجته في الإقامة الملكية في سلا، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأميرة لالة مريم، والأميرة لالة حسناء، في حفل شاي أقيم على شرفهما.

وكان الأمير البريطاني، وزوجته “ميغان” قد زارا صباح، الأحد، دار آسني الموجودة في مركز جماعة آسني القروية في إقليم الحوز.