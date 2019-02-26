الحال مايل | جوان صفدي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - "الحال مايل" أغنية جوان صفدي الجديدة، أطلقها في هذا الفيديوكليب، تمهيدًا لألبوم "إبعد عن الشرق وغنّيله". يميز هذه الأغنية أسلوبها الكوميدي الناقد للحال المايل في الوطن العربي، من قمع سياسي واجتماعي يجعل الخيار بين الأمان والحرية حتميًّا.

طاقم الأغنية الفيديو: تأليف حنين عودة الله وجوان صفدي. إخراج: حنين عودة الله. تصوير: جولي دكور. مونتاج: أيمن مطر ووسيم خير. الأغنية: كتابة وتلحين جوان صفدي. توزيع وإنتاج موسيقي: سامي درويش الكرد. إنتاج جماعي لكل العاملين أعلاه كلمات الأغنية الحال مايل يا عرب وضاق علي حيران أعيش بأمان ولا بحرية حال مايل يا إخوان وممنوع أتذمّر حاسس جواتي بركان صار بدو يتفجر حاصروا عقول العربان بمليون خط أحمر هالحال مايل يا إخوان وضاق عليّ الحال مايل يا عرب وضاق علي حيران أعيش بأمان ولا بحرية هالزنزانة يا ناس ضاقت عليّ عم نتنافس ع الأنفاس في جيتو الفاشية وأقفاص جوات قفاص وحراس فايتين بالراس خوفي زنزانة يا ناس وضاقت علي وما عدت أتحمل ولا يوم ذل وعبودية الحال مايل يا عرب وضاق علي حيران أعيش بأمان ولا بحرية الحال مايل يا عرب وضاق علي حيران أعيش بأمان ولا بحرية حيران أعيش بأمان ولا بحرية ولا بحرية

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