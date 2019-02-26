انت الان تتابع تفاصيل خبر جامعات الجزائر تنتفض.. وبوتفليقة يترشح رسمياً في 3 مارس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:29 مساءً - شهدت جامعات جزائرية، اليوم الثلاثاء، تظاهرات احتجاجية حاشدة؛ تنديداً ورفضاً لترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل المقبل.

وكان مدير حملة الرئيس الجزائري عبد المالك سلال أعلن، اليوم، أن بوتفليقة سيقدم طلباً رسمياً للترشح لولاية جديدة في الثالث من مارس المقبل، وذلك برغم احتجاجات على هذه الخطوة.

وقال عبد المالك سلال أمام حشد في تصريحات تلفزيونية إن "من حق بوتفليقة الترشح".

وانطلقت الاحتجاجات من "جامعة الجزائر" المركزية بالعاصمة ومقار كليات أخرى تتبع الجامعة ذاتها هي العلوم السياسية والطب والحقوق، مع ترديد هتافات ترفض ترشُّح بوتفليقة، ورفع شعارات "لا للعهدة الخامسة"، في حين أغلقت الكليات أبوابها، لمنع الطلبة من الوصول إلى الشوارع.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات إلى جامعات في محافظات أخرى مجاورة للعاصمة مثل "تيزي وزو" و"بجاية" و"البويرة" و"بومرداس" و"تيبازة"، إلى جانب "سطيف" و"قسنطينة" و"باتنة" و"مسيلة" و"وهران" و"رقلة" و"أدرار".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تُظهر الآلاف من الطلبة في الشوارع؛ رفضاً لترشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية.

وقبل أسبوعين، أعلنت قرابة 10 منظمات طلابية تنشط بالجامعات دعمها الولاية الخامسة لبوتفليقة، خلال اجتماع مع مدير حملته الانتخابية، عبد المالك سلال، بالعاصمة الجزائر.

وتأتي تظاهرات الطلبة ضمن تجمعات في العاصمة ومحافظات أخرى ترفض ترشُّح بوتفليقة لولاية خامسة، بعد مظاهرات شعبية حاشدة بشوارعها، الجمعة الماضي، استجابة لنداءات تداوَلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 10 فبراير الحالي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية لـ"مناشدات أنصاره"، متعهداً في رسالة وجهها إلى الجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" في حال فوزه.

وأعلنت قوى معارِضة "دعمها الاحتجاجات الشعبية السلمية"، ودعت السلطات إلى "التعامل بإيجابية مع مطالب المحتجين قبل فوات الأوان".