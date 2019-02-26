انت الان تتابع تفاصيل خبر العفو الدولية: مصالح الدول الكبرى شجّعت على حصول انتهاكات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:29 مساءً - قالت منظمة العفو الدولية إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده لدى إسطنبول يعد "إعداماً خارج نطاق القضاء".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، لإعلان تقريرها السنوي عن "حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018".

وأوضح التقرير أن "المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ضغطت من أجل إجراء تحقيق محايد، لكن السلطات السعودية لم تقم بإجراء تحقيق مستقل حتى اليوم".

وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بمكتب المغرب: إن "الدول الكبرى تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان، ما شجّع دول المنطقة على التمادي في الانتهاكات".

وأضاف السكتاوي: "قتل إسرائيل للفلسطينيين، ومقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، يعدان مثالين ساطعين على غياب المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتابع: "صمت الدول الكبرى يبعث رسالة مفادها: ارتكبوا ما شئتم من انتهاكات، والمقابل هو مقايضات مالية كبرى وصفقات تجارية على حساب حقوق الإنسان".

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، دون الكشف عن المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.