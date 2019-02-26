شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة 309 لاجئين إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قافلة للعودة الطوعية لحوالي 309 لاجئين سودانيين كانوا يعيشون في معسكرات الطينة وأم جرس بتشاد. وتأتي العودة الطوعية بعد اتفاقية ثلاثية وقعت في 31 مايو 2017 بين تشاد والسودان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئي



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