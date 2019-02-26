الجيش الليبي يسمح بهبوط طائرة أممية لترحيل مهاجرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الثلاثاء، الإذن إلى طائرة مؤجرة من قبل الأمم المتحدة بالهبوط في مطار تمنهنت لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى نيجيريا.

وبحسب مكتب الإعلام بالجيش الليبي، تابع آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار محمد منفور عملية هبوط، وإقلاع الطائرة من مطار تمنهنت والمتجهة إلى مطار لاجوس بنيجيريا.

ويطلق الجيش الليبي منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية لتطهير جنوب غربي ليبيا، تمكن على إثرها من تحرير مدن: سبها ومرزق وأوباري وغات، فضلا عن تأمين أكبر حقول النفط في ليبيا وهما حقلا الفيل والشرارة.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أصدرت غرفة عمليات القوات الجوية، التابعة للجيش الوطني، قرارا بحظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية.

وبعد نحو أسبوع من ذلك، أصدر المشير خليفة حفتر، اليوم، قرارا باستئناف الرحلات المدنية إلى مطارات المنطقة الجنوبية، وذلك مراعاة للظروف الإنسانية للمدنيين.