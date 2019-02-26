محكمة مصرية تعاقب "العائدون من ليبيا" بالمؤبد والمشدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة الجنايات المصرية، الثلاثاء، بمعاقبة متهمين بالمؤبد و3 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، ومتهم آخر بالسجن المشدد 5 سنوات، للانضمام لجماعة إرهابية مسلحة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدون من ليبيا".

كما عاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني 7 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات.



وقضت محكمة النقض، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وألغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة التي أصدرت الحكم الأول.

وأحال النائب العام المصري المتهمين في فبراير/شباط 2015 للمحاكمة بعد ضبطهم في منفذ السلوم، غرب القاهرة، أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

وكانت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قضت في وقت سابق بأحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين في القضية، وتم قبول طعن المتهمين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.