السلطات السودانية تفك الحظر عن وسائل التواصل الإجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ناشطون سودانيون إن الحكومة رفعت، الثلاثاء، حظرًا مفروضًا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 20 ديسمبر/كانون أول الماضي.

ووفق ناشطين لـ"العين الاخبارية"، فإنهم تمكنوا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري من صباح اليوم الثلاثاء دون الحاجة لتفعيل برامج "كسر الحجب" من الـvpn وغيرها.

وحتى الساعة 13:20 ت.غ لم تعلن السلطات رسميا فك الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وحجبت الهيئة القومية للاتصالات في السودان يوم 20 ديسمبر/كانون أول الماضي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضد الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، بدا المشهد السياسي في السودان مشتعلا إلى حد بعيد، عقب قرارات غير مسبوقة اتخذها رئيس البلاد عمر البشير، قضت بحل حكومة الوفاق الوطني وفرض حالة الطوارئ.

أعقب ذلك أن أصدر الرئيس السوداني عمر البشير 5 قرارات جديدة، الإثنين، تقضي بحظر الاحتجاجات والتجمهر وتسيير المواكب، وتنظيم العمل بالنقد الأجنبي والذهب ومكافحة الفساد واستغلال النفوذ، كما حظرت تهريب السلع الاستراتيجية من دقيق ومحروقات.

كما أقر عقوبات رادعة تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة للمخالفين لأوامر الطوارئ.

وفي وقت سابق الثلاثاء أجرى البشير تعديلات في رئاسة اركان الجيش ويعين وزير دولة للدفاع .