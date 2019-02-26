انت الان تتابع مجلس الأمن الروسي: أمريكا تستعد لغزو فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لغزو فنزويلا، وذلك من خلال نقلها جنودا إلى بورتوريكو وكولومبيا المجاورة لكاراكاس. وقال "باتروشيف": "من خلال إظهار الغطرسة والإستعلاء تجاه الشعب الفنزويلي، تستعد الولايات المتحدة لغزو عسكري لدولة مستقلة وتقوم بالتحضير لذلك من خلال نقل قوات عسكرية إلى بورتوريكو وكولومبيا"، بحسب "سبوتنيك" وهاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، صباح اليوم، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، متهما إياها بمحاولة افتعال أزمة من أجل بدء حرب في أمريكا الجنوبية.
وأوضح مادورو، أن كل شيء قامت به حكومة الولايات المتحدة كان محكومًا عليه بالفشل، حيث أن واشنطن تحاول افتعال أزمة من أجل تبرير التصعيد السياسي والتدخل العسكري في فنزويلا، والبدء في حرب بأمريكا الجنوبية، مضيفا أن الاجتماع الذي تم في العاصمة الكولومبية "بوجوتا" بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وخوان جوايدو،
وأوضح مادورو، أن كل شيء قامت به حكومة الولايات المتحدة كان محكومًا عليه بالفشل، حيث أن واشنطن تحاول افتعال أزمة من أجل تبرير التصعيد السياسي والتدخل العسكري في فنزويلا، والبدء في حرب بأمريكا الجنوبية، مضيفا أن الاجتماع الذي تم في العاصمة الكولومبية "بوجوتا" بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وخوان جوايدو، يعد جزءًا من محاولة تشكيل حكومة موازية
يذكر أن الولايات المتحدة اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إلى أن يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة لإحلال رئيس جديد بدلا من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو الذي تصفه بأنه رئيس غير شرعي.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
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