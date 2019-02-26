انت الان تتابع ماي تقترح تصويتا على الخروج دون اتفاق أو تأجيله إذا رفض البرلمان خطتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

قال صحفي بديلي تليجراف على تويتر إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقترح أن يصوت البرلمان على ما إذا كانت بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو تأجيل الانسحاب إذا لم تحصل خطتها للخروج على موافقة البرلمان.

وكتب الصحفي ستيفن سوينفورد مستشهدا بتفاصيل اجتماع حكومي منعقد حاليا "قالت رئيسة الوزراء إنه ستكون هناك تعليمات بشأن التصويت على قرار يمكن تعديله غدا سيلتزم بإجراء تصويتين يوم 12 مارس آذار في حال فشلت خطتها".

وأضاف "سيكون أحدهما عن الانسحاب من دون اتفاق بينما سيكون الآخر عن تمديد فترة التفاوض على المادة 50".