الان تتابع تعيين الفريق أول عصام حبيب الله وزير للدفاع في السودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، عددًا من القرارات بتعينات وترقيات جديدة لقيادات في الجيش وحسب ما أعلنته “سكاي نيوز”، اليوم الثلاثاء، فإن “البشير” عيّن الفريق أول عصام حبيب الله وزيرا للدولة بوزارة الدفاع.

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين الفريق أول عصام حبيب الله وزير للدفاع في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.