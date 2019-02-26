الان تتابع الجيش الباكستاني: رئيس الوزراء كلفنا بالرد على الهند “بشكل مختلف” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إسلام آباد -الخليج 365:

كلّف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجيش، بالرد على الهند “بشكل مختلف وفي شتى المجالات”، بحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال آصف غفور، في مؤتمر صحفي.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بعدم وجود 350 جثة في موقع الهجوم، بحسب ما زعمته الهند.

وكانت القوات الجوية الباكستانية، رصدت في البداية طائرات هندية تقترب من حدود لاهور-سيالكوت؛ ثم عادت الطائرات الهندية أدراجها عندما تصدت لها باكستان.