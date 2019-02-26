الان تتابع الأمم المتحدة تعلن جمع 2.6 مليار دولار لدعم اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن مؤتمر المانحين الذي رعته الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في جنيف، تمكن من جمع 2.6 مليار دولار، وأشاد بالدول العربية التي قدمت تعهدات مالية سخية.

وتتجاوز التعهدات التي تلقتها المنظمة، اليوم، في جنيف الملياري دولار التي تلقتها في مؤتمر المانحين لليمن العام الماضي، بنسبة 30%.

وتقول الأمم المتحدة، إنها بحاجة إلى 4.2 مليار دولار لتمويل المساعدات المقدمة لليمن للعام الجاري، إلا أن جوتيريش أوضح أن التمويل المتبقي عادة ما يتم تلقيه من الحكومات على مدار العام.