قرارات تعيين وترفيعات في قيادة الجيش السوداني.. تعرف عليها

ذكرت تقارير صحفية، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر، اليوم الثلاثاء، عدداً من المراسيم والقرارت الجمهورية بتعيين وترفيعات واسعة في قيادة القوات المسلحة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، أحمـد خليفة أحمـد الشامي، ذكر ان هذه القرارات تاتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام .

وفيما يلي ننشر أبرز القرارات

1. تعيين الفــــريق أول مراقب جوي ركن عصــام الدين مبــارك حبيب الله وزيراً للــدولة بوزارة الدفاع .

2. ترفيع الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان الى رتبة الفريق أول .

3. إجراء تعديل في رئاسة الأركان المشتركة علي النحو التالي :

أ. الفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئيساً للأركان المشتركة .

ب. الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائباً لرئيس الأركان المشتركة .

جـ. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة .

د. الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيساً لأركان القوى الجوية .

هـ. الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية .

و. الفريق بحري ركن عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية .

ز. الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيساً لهيئة العمليات المشتركة .

ح. الفريق الركن مصطفي محمد مصطفي رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

4. ترفيع الضباط الأتية أسمائهم الى رتبة الفريق وهم :

أ. اللواء مهندس مستشار عيسي إدريس بابكر .

ب. اللواء الركن منور عثمان نقد .

جـ. اللواء الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا .

د. اللواء الركن محمد ابراهيم حسن محمد .

هـ. اللواء محاسب د. عصام خالد بشير .

5. إعــــادة الضباط الآتية أسمـــــاؤهم الى الخـــدمة وتـــرفيعهم الي رتبة الفـــريق وإحالتهم للتقاعد وهم :

أ. اللواء الركن (م) النعيم خضر مرسال .

ب. اللواء الركن (م) الطيب المصباح عثمان .