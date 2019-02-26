تيريزا ماي تعلن أنها ستترك للبرلمان خيار إرجاء بريكست

اسماء السيد - لندن: أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء أنها ستترك البرلمان خيار التصويت في 14 مارس بشأن إرجاء بريكست لفترة قصيرة، في حال رفض النواب اتفاقها واحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقالت ماي إنه في حال رفض الخيارين "ستطرح الحكومة في 14 مارس مذكرة لمعرفة ما إذا كان البرلمان يريد تمديدا قصيرا ومحدودا للمادة 50"، مضيفة أن أي إرجاء سيكون فقط حتى نهاية يونيو.

وأكدت بأنها لا تزال تريد خروجا من الاتحاد في موعده المقرر في 29 مارس وكررت وعدها إجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق في 12 مارس.

وفي حال رفض الاتفاق كما حصل في البرلمان الشهر الماضي، تجري الحكومة تصويتا في 13 مارس حول ما إذا كان النواب يريدون خروجا من الاتحاد بدون اتفاق.

والتصويت على إرجاء محتمل سيكون في اليوم التالي.

وقالت أمام البرلمان "لأكون واضحة، لا أريد تمديدا للمادة 50. يجب أن ينصب تركيزنا المطلق على العمل للتوصل إلى اتفاق والخروج في 29 مارس".

وأضافت "أعتقد أنه، في حال اضطررنا، سنجعل في النهاية من خروج بدون اتفاق نجاحا". وقالت ماي إن التزاماتها الجديدة تستجيب لنواب عبروا عن "قلق حقيقي بشأن نفاد الوقت".

وهدد ستة نواب بالاستقالة في الأيام الأخيرة ما لم تستبعد ماي خروجا من الكتلة الأوروبية بعد 46 عاما من العضوية فيها، بدون اتفاق.

وكان حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، عدل استراتيجيته أيضا وأعلن الإثنين إنه مستعد لدعم تعديل يتضمن تنظيماً لاستفتاء ثانٍ بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بهدف تفادي الخروج "المدمّر" الذي يريده المحافظون، ما زاد من الضغط على ماي.

