شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف درويش مشيدة بنجاح القمة العربية الأوروبية: مصر نقطة التقاء الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بانعقاد ونجاح القمة العربية الأوروبية لأول مرة بمدينة السلام بشرم الشيخ، مؤكدة أنه حدث تاريخى، موضحة أن القمة العربية الأوربية، تجمع زعماء الدول الأوربية والعربية، وهذا يؤكد مكانة الدولة المصرية فى العالم، حيث أصبحت مصر حلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

كما أشادت "درويش"، فى بيان لها منذ قليل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة، والذى تحدث فيها عن كل القضايا التى تواجه الدول العربية، حيث تحدث الرئيس عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أنها القضية الرئيسية للعرب، ويجب الوصول إلى تسوية نهائية لها، كما لفت إلى أن ترك النزاعات فى سوريا واليمن دون إيجاد حل لها يمثل تقصيرًا كبيرًا من الجميع، كما أكد الرئيس أنه يجب مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن القمة العربية الأوربية تمثل جسرًا للحوار العربى الأوروبى، يهدف إلى إيجاد حلول مشتركة للقضايا والتحديات المطروحة على بساط البحث، مشيرة إلى أن مصر هى القلب النابض للدول العربية وينظرون إليها مصر كدولة محورية مؤثرة فى الإقليم.