كتب- محمد غايات:
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد.
وقد أوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس بنظام التعليم الجديد، وأن إجازة السبت سارية وفقاً للمتبع كل عام ولم يحدث أي تغيير بها أو إلغاء، مُشيرةً إلى أن كل ما...
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توضح حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.